جدول مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 "27-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 27 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة بارما - كالياري 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - ديبورتيفو ألافيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ستراسبورج - لانس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 4 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوجسبورج - كولن 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الحزم - الاتفاق 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية محمد حسين الاتحاد - الخليج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني الشباب - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 28