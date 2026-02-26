Goal.com
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 "27-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 27 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بارما - كالياري22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفانتي - ديبورتيفو ألافيس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ستراسبورج - لانس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 4محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوجسبورج - كولن22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الحزم - الاتفاق22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةمحمد حسين
الاتحاد - الخليج22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةمشاري القرني
الشباب - الهلال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وولفرهامبتون - أستون فيلا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 4محمد بركات

طالع الجدول بالكامل من هنا

