جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 في الدوري السعودي والمصري والقنوات الناقلة..

تستمر الإثارة في المتعة في كرة القدم سواء على الصعيد العربي أو العالمي في يوم جديد.

الدوري السعودي يشهد مباريات قوية في ختام الجولة الثالثة بين الفيصلي والاتحاد، والطائي والفيحاء، والهلال والباطن..

أما الدوري المصري فيطل علينا بآخر جولة في المسابقة وسيلعب فيها سيراميكا كيلوباترا مع الإسماعيلي، والزمالك مع البنك الأهلي في مباراة تتويج الفارس الأبيض، ويلعب الأهلي مع أسوان.

أما على الصعيد الأوروبي تقام مباراتين في الدوري الإسباني بين ريال مايوركا وإسبانيول، وفالنسيا وألافيس

وفي الدوري الإيطالي، يلعب أودينيزي وفينيزيا، وهيلاس فيرونا أمام إنتر، ويستضيف بوروسيا دورتموند نظيره هوفنهايم في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس "27-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الاتحاد 19:00 السعودية، 18:00مصر شاهد VIP الطائي - الفيحاء 19:15 السعودية، 18:15 مصر شاهد VIP الهلال - الباطن 20:45 السعودية، 19:45 مصر شاهد VIP

الدوري المصري - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports HD الزمالك - البنك الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD أسوان - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري الإسباني - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - إسبانيول 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 فالنسيا - ألافيس 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 1

الدوري الإيطالي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - فينيزيا 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد هيلاس فيرونا - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية لا يوجد

الدوري الألماني - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - هوفنهايم 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

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