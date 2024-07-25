تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 والقنوات الناقلة..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة لمتابعي الفرق الأوروبية في المباريات الودية، بالإضافة إلى مباريات في الدوري المصري.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يوليو 2024 حيث سنشاهد بعض المباريات الودية وعلى رأسها مباراة الهلال مع صن داونز، والاتحاد مع إشبيلية.

وفي الدوري المصري، سنتابع مباراة الأهلي مع المصري، والزمالك مع بيرامديز، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 18 من المسابقة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024؟

اذا كنت تريد أن تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 "26-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - المصري 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 الزمالك - بيراميدز 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2

مباريات ودية - أندية