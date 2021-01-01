جدول مباريات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 والقنوات الناقلة
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يشهد اليوم الجمعة 26 فبراير2021 مجموعة من المباريات الممتعة في الدوريات العالمية المختلفة.
في بطولة كأس قطر يلتقي في المباراة النهائية نادي الدحيل مع نادي السد الساعة ٣:٤٥ عصراً بتوقيت القاهرة.
وفي الدوري الأسباني تبدأ فعاليات الجولة ٢٥ من البطولة بلقاء يجمع بين فريقي ليفانتي وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي بطولة الدوري الألماني تبدأ منافسات الجولة ٢٣ من عمر المسابقة بلقاء يجمع نادي فيردر بريمين أمام نادي آينتراخت الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.
أما في الدوري المصري الممتاز يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 26 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 فبراير "26-2-2021":
|كأس قطر - النهائي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الدحيل - السد
|15:45 مصر، 16:45 السعودية
|beIN Sports HD, Alkass One HD
|الدوري الإسباني - الجولة 25
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ليفانتي - أتلتيك بيلباو
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|الدوري الألماني - الجولة 23
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|فيردر بريمن - آينتراخت فرانكفورت
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports FR HD 1
|الدوري المصري
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المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|المصري - سيراميكا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|On Time Sport
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