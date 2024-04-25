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مباريات اليوم على
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالاتحاد v الشبابالاتحادالشبابالهلال v الفتحالهلالالفتحDamac FC v التعاونDamac FCالتعاونالأهلي v تي بي مازيمبيالأهليتي بي مازيمبيدوري أبطال إفريقياصنداونز إف سي v الترجيصنداونز إف سيالترجيريال سوسيداد v ريال مدريدريال سوسيدادريال مدريدالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 حيث نتابع لقاء ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات هامة في دوري روشن السعودي على رأسها الهلال والفتح ومواجهة الاتحاد مع الشباب.

كما نتابع إياب مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباريات قوية للأهلي والترجي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 "26-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الهلال - الفتح18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC Extra 1 HDعلي سعيد الكعبي
شاهدمحمد حسين
ضمك - التعاون18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC Extra 2 HDسعد يحيى
شاهد
الاتحاد - الشباب21:00 السعودية، 22:00 الإماراتSSC SPORT 1 HDفارس عوض
شاهدحاتم بطيشة

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال سوسييداد - ريال مدريد22:00 السعودية ومصر، 23:00 الإماراتbeIN Sports HD 1حفيظ الدراجي

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
صن داونز - الترجي التونسي21:00 السعودية ومصر، 19:00 تونسbeIN Sports HD 5عصام الشوالي
الأهلي - مازيمبي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6علي محمد علي

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

طالع الجدول بالكامل من هنا

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