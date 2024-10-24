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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، والتي سيلعب فيها القادسية مع ضمك والأهلي أمام الأخدود، ويحل النصر ضيفًا على الخلود.

كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 "25-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
القادسية - ضمك17:35 مصر والسعوديةSSC 1 HDجعفر الصليح
الخلود - النصر18:05 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDفارس عوض
الأهلي - الأخدود21:00 السعودية ومصرSSC 1 HDعيسى الحربين

الدوري الإنجليزي- الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليستر سيتي - نوتينجهام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إسبانيول - إشبيلية22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ماينتس - بوروسيا مونشنجلادباخ21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رين - لوهافر21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4عامر الخوذيري

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