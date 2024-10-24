جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، والتي سيلعب فيها القادسية مع ضمك والأهلي أمام الأخدود، ويحل النصر ضيفًا على الخلود.

كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 "25-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثامنة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق القادسية - ضمك 17:35 مصر والسعودية SSC 1 HD جعفر الصليح الخلود - النصر 18:05 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD فارس عوض الأهلي - الأخدود 21:00 السعودية ومصر SSC 1 HD عيسى الحربين

الدوري الإنجليزي- الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليستر سيتي - نوتينجهام 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إسبانيول - إشبيلية 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ماينتس - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة