جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة على المستوى الكروي العالمي مع انتهاء معظم المواسم الكروية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 حيث تبدأ الجولة الأخيرة من الدوريين الإسباني والإيطالي وتستمر مباريات الجولة 25 من الدوري المصري ويقام نهائي كأس أمير قطر بين السد وقطر وكذلك مباراة قوية في الدوري المغربي بين الرجاء ونهضة بركان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات "بي إنس سبورتس" يمكنك مشاهدتها مباشرة عن طريق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 "24-05-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جيرونا - غرناطة 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 عادل خلو

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جنوة - بولونيا 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 ميشيل سعد

الدوري المصري - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فاركو - سموحة 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 محمود أبو الركب إنبي - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 مؤمن حسن

الدوري المغربي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة الرجاء - نهضبة بركان 21:00 مصر والسعودية المغربية الرياضية

كأس أمير قطر - النهائي