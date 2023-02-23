جدول مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 24 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام مباراتان يوم الجمعة 24 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 18 من موسم 2022-23، أبرزهما مواجهة يحل فيها الخليج ضيفًا على العدالة.

فيما تنطلق الجمعة منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23، بإقامة ثلاث مباريات، الأولى عربية خالصة بين المريخ وشباب بلوزداد، والثانية يستضيف فيها القطن فريق الهلال، والثالثة تجمع بين الوداد وبيترو أتلتيكو.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 23 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف إلتشي نظيره ريال بيتيس.

أما في الدوري الإنجليزي، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 25 لموسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة تجمع بين وولفرهامبتون وفولهام.

ومن إنجلترا إلى ألمانيا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة تجمع بين ماينتس وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 "24-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الوحدة 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC العدالة - الخليج 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المريخ - شباب بلوزداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 القطن - الهلال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 الوداد - بيترو أتلتيكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - بريست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 3