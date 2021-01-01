جدول مباريات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

جولات جديدة من مختلف البطولات المحلية والقارية تنطلق يوم الجمعة 23 أبريل 2021، والذي تكون متعة كرة القدم مضمونة به.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب آرسنال مع نظيره إيفرتون بملعب الإمارات في افتتاح الجولة 33 من عمر البريميرليج.

أما في دوري أبطال آسيا، تبدأ الجولة الرابعة من دور المجموعات بمباراة الريان والوحدة، كما يلعب السد مع الوحدات الأردني.

الختام سيكون بقمة مهمة عندما يلتقي النصر مع فولاذ الإيراني في مباراة ستكون حاسمة لتأهل العالمي إلى ثمن النهائي.

في كأس مصر، يلعب أسوان مع الجونة، أما الدوري الألماني فتتفتح جولته الـ31 بمباراة مثيرة متوقعة بين كولن وأوجسبورج.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 23 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 أبريل"23-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - إيفرتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الريان - الوحدة 17:30 قطر، 18:30 الإمارات لا يوجد تاركتور - القوة الجوية 18:00 العراق والسعودية، 19:00 الإمارات لا يوجد جوا - بيرسبوليس 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات لا يوجد باختاكور - الشارقة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات لا يوجد الوحدات - السد 21:00 قطر والأردن، 22:00 الإمارات لا يوجد النصر - فولاذ 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات لا يوجد

الدوري الألماني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة أوجسبورج - كولن 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

كأس مصر - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - الجونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD

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