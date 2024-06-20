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Virgil van Dijk Netherlands Kylian Mbappe France(C)Getty Images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 1الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في يورو 2024 والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع قمة بين فرنسا وهولندا.

وكذلك تنطلق منافسات بطولة كوبا أمريكا، بمباراة الأرجنتين وكندا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي فيها سيلعب الأهلي مع الداخلية والزمالك مع فاركو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وسنشاهد مباريات كوبا أمريكا، ونتابعها عبر موقع "يوتيوب".

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 "21-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سلوفاكيا - أوكرانيا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعلي محمد علي
بولندا - النمسا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxخليل البلوشي
هولندا - فرنسا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعصام الشوالي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأرجنتين - كندا03:00 مصر والسعوديةيوتيوب

الدوري المصري - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الأهلي - الداخلية19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
الزمالك - فاركو19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الشاذلي

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