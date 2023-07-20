جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 في البطولات المختلفة والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة باريس سان جيرمان الودية الأولى أمام لو هافر.

وإلى جانب ذلك، فتوجد مواجهة عربية من الطراز الرفيع في ذهاب بطولة كأس السوبر الأردنية بين الفيصلي والوحدات.

كما تتواصل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 "21-07-2023"

مباريات ودية - استعدادات الأندية

المباراة الموعد القناة الناقلة لو هافر - باريس سان جيرمان 18:00 مصر والسعودية PSG TWITCH

كأس السوبر الأردني - الذهاب

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الوحدات 20:00 مصر والسعودية Jordan Sport HD

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات