جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تقام يوم الجمعة 21 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بعد نهاية مباريات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث تقام عدد من المباريات في الدوري السعودي، والدوريات الخمسة الكبرى، إلى جانب مباريات كأس الرابطة المصرية للمحترفين.

وتنطلق الجمعة مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، حيث تقام مباراة واحدة فقط، يحل فيها نوريتش سيتي ضيفًا على واتفورد.

أما في الدوري الإسباني، تنطلق مباريات الجولة 22 من المسابقة بمباراة واحدة يحل فيها ريال بيتيس ضيفًا على إسبانيول.

وفي إيطاليا تنطلق منافسات الجولة 23 من "سيري آ" وتقام أيضًا مباراة واحدة يستضيف فيها هيلاس فيرونا نظيره بولونيا.

أما في الدوري الفرنسي، فتبدأ مباريات الأسبوع 22 بمباراة قوية يستضيف فيها ليون فريق سانت إيتيان.

وعربيًا، تتواصل الجمعة منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بإقامة أربع مباريات للكبار، حيث يحل الهلال ضيفًا على الباطن، والنصر أمام التعاون، والأهلي ضد ضمك، فيما يستضيف الاتحاد نظيره الفيصلي.

كما تقام كذلك مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية 2022.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 21 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يناير 2022 "21-1-2022"

الدوري السعودي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الهلال 15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC 1 التعاون - النصر 15:40 السعودية، 14:40 مصر SSC 5 ضمك - الأهلي 15:55 السعودية، 14:55 مصر SSC 6 الاتحاد - الفيصلي 20:10 السعودية، 19:10 مصر SSC 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - نوريتش سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports premium 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - سانت إيتيان 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - أرمينيا بيليفيلد 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - البنك الأهلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سموحة - الجونة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports الأهلي - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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