جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Arsenal Gabriel Jesus Odegaard Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 في الدوري الإنجليزي والإسباني والبطولات المختلفة والقنوات الناقلة..

كل عام وأنتم بخير، أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي تستمر معه متعة كرة القدم في الدوريات والبطولات المختلفة حول العالم.

في الدوري الإنجليزي، تنطلق منافسات الجولة 32 وفيها يلعب آرسنال مع ساوثامباتون، بينما يلعب إسبانيول مع قادش في الدوري الإسباني.

وتنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالقمة العربية التي تجمع بين شبيبة القبائل والترجي.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 "1-04-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آرسنال - ساوثامبتون21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إسبانيول - قادش21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هيلاس فيرونا - بولونيا20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD SPORTS Premium

دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شبيبة القبائل - الترجي23:00 مصر، 00:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

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  • 9%فيكتور أوسيمين
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