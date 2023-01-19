جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وغيرها والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023، حيث نشاهد إذ تستمر مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، وفيها يلعب الخليج مع الرائد والتعاون مع الشباب.

كما تنطلق مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال مايوركا مع سيلتا فيجو، كما يلعب بايرن ميونخ مع لايبزيج.

كما سنتابع اليوم الجمعة 20 يناير 2022 مباراتين في الدوري المصري، إذ يلعب المصري البورسعيدي، مع غزل المحلة وسيراميكا كيلوباترا مع سموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 "20-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14

المباراة الموعد القناة الناقلة الخليج - الرائد 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP الاتحاد - الفيحاء 17:00 مصر، 18:00 السعودية شاهد VIP التعاون - الشباب 19:30 مصر، 20:30 السعودية شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - بايرن ميونخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري – الجولة الـ 14

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 1 سيراميكا - كيلوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1