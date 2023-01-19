جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وغيرها والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023، حيث نشاهد إذ تستمر مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، وفيها يلعب الخليج مع الرائد والتعاون مع الشباب.

كما تنطلق مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال مايوركا مع سيلتا فيجو، كما يلعب بايرن ميونخ مع لايبزيج.

كما سنتابع اليوم الجمعة 20 يناير 2022 مباراتين في الدوري المصري، إذ يلعب المصري البورسعيدي، مع غزل المحلة وسيراميكا كيلوباترا مع سموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 "20-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخليج - الرائد14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الاتحاد - الفيحاء17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
التعاون - الشباب19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - سيلتا فيجو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لايبزيج - بايرن ميونخ21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري – الجولة الـ 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 1
سيراميكا - كيلوباترا19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1

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