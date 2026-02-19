Goal.com
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 "20-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 26 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ساسوولو - هيلاس فيرونا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيك بيلباو - إلتشي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بريست - مارسيليا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 2محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ماينز - هامبورج22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأخدود - القادسية22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى
التعاون - الفيحاء22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
ضمك - الشباب22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزلفي - الفيصلي 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةفهد العنزي
العربي - أبها 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةسلطان الحربي
العلا - الطائي 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةهاني الشهري
الدرعية - العروبة21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
    

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزمالك - حرس الحدود 21:30 مصر، 22:30 السعوديةON SPORT 1محمد الشاذلي
بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر، 22:30 السعوديةKora Plusعصام عبده
الإسماعيلي - وادي دجلة 21:30 مصر، 22:30 السعوديةON SPORT 2أيمن الكاشف
غزل المحلة - زد21:30 مصر، 22:30 السعوديةKora Plusمحمد الغياتي

طالع الجدول بالكامل من هنا

