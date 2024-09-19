تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 "20-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الخليج - الفيحاء 18:15 السعودية ومصر SSC Sport جعفر الصليح الأهلي - ضمك 18:55 السعودية ومصر SSC Sport HD 1 حاتم بطيشة الاتفاق - النصر 21:00 السعودية ومصر SSC Sport HD 1 عيسى الحربين

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - إمبولي 19:30 مصر والسعودية Starz Play App هيلاس فيرونا - تورينو 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ديبورتيفو ألافيس - إشبيلية 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة الرابعة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوجسبورج - ماينز 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة الخامسة

TOD