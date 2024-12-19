تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يبدأ الأسبوع الثامن عشر عشر من الدوري الإسباني، وتنطلق جولة جديدة في الدوري الألماني والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 "20-12-2024"

الدوري الإسباني- الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جيرونا - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 أحمد عبده

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بايرن ميونخ - لايبزيج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هيلاس فيرونا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد

الدوري المصري - الجولة 5