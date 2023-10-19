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جدول مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري المصري الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد نهاية فترة التوقف الدولي المثيرة.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 حيث تنطلق منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، بإقامة أربع مباريات، أبرزهم التعاون والاتحاد، والهلال مع الخليج.

فيما تنطلق مساء الجمعة مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحديدًا في إسبانيا، وألمانيا وفرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 "20-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
التعاون - الاتحاد18:00 السعودية ومصرشاهد
الأخدود - الفيحاء18:00 السعودية ومصرشاهد
الهلال - الخليج21:00 السعودية ومصرشاهد
الفتح - أبها21:00 السعودية ومصرشاهد

الدوري الإسباني - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوساسونا - غرناطة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5

الدوري المصري - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصر - طلائع الحيش16:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
سيراميكا كيلوباترا - الداخلية19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

السوبر ليج الإفريقي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيمبا - الأهلي18:00 مصر والسعوديةAD SPORTS 1

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