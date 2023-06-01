جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
FiorentinaGetty Images
الدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتازساسوولو vs فيورنتيناساسوولوفيورنتينابيراميدز vs فيوتشرالأهرامالمستقبلسيراميكا كليوباترا vs فاركوسيراميكا كليوباترافاركو

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على بطولتين، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.

ونتابع معاً مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، حيث نشاهد الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها سيراميكا كيلوباترا مع فاركو، ويستقبل استاد الدفاع الجوي، قمة الجولة بين بيراميدز وفيوتشر.

وفي الدوري الإيطالي تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة بمباراة ساسوولو مع فيورنتينا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 "2-6-2023"

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساسوولو - فيورنتينا22:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 30

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

794641 الأصوات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
794641 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيراميكا كيلوباترا - فاركو19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
بيراميدز - فيوتشر21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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