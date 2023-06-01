جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سيقتصر على بطولتين، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.

ونتابع معاً مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، حيث نشاهد الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها سيراميكا كيلوباترا مع فاركو، ويستقبل استاد الدفاع الجوي، قمة الجولة بين بيراميدز وفيوتشر.

وفي الدوري الإيطالي تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة بمباراة ساسوولو مع فيورنتينا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 "2-6-2023"

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - فيورنتينا 22:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 30

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 794641 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 32% كريم بنزيما

36% إرلينج هالاند

4% هاري كين

11% روبرت ليفاندوفسكي

12% كيليان مبابي

6% فيكتور أوسيمين 794641 الأصوات