جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 في بطولة يورو 2020 وكوبا أمريكا والدوري المصري وغيرها، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمم؟

بعد انتظار قصير بطعم صبر طويل، تعود منافسات الأدوار الاقصائية ببطولة يورو 2020 بداية من يوم الجمعة 2 يوليو 2021، والإثارة والندية تعودان معها.

البداية ستكون من سويسرا، ذلك المنتخب الذي طرد أبطال العالم فرنسا مبكرًا في الدور الماضي، وينتظره اختبار صعب أمام منتخب إسبانيا بقيادة لويس إنريكي.

قمة اليوم الكبرى ستكون بين منتخب إيطاليا ونظيره البلجيكي، والثنائي قد قدما حتى الآن أداءً بالعلامة الكاملة منذ دور المجموعات.

في بطولة كوبا أمريكا، يلعب منتخب بيرو مع نظيره باراجواي في أولى مباريات ربع نهائي البطولة اللاتينية.

محليًا، تقام جولة جديدة من جولات الدوري المصري، ويلعب فيها المصري مع البنك الأهلي والإنتاج الحربي مع الجونة وأخيرًا أسوان مع سيراميكا كليوباترا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 يوليو "02-7-2021":

يورو 2020 - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة سويسرا - إسبانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 بلجيكا - إيطاليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

كوبا أمريكا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بيرو - باراجواي 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

الدوري المصري - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - أسوان 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD الإنتاج الحربي - الجونة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD البنك الأهلي - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

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