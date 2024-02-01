جدول مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Angola Nigeria AFCON 2024GOAL / Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2024 حيث ينطلق ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، والتي سيلعب فيها طاجيستان مع الأردن، بينما ستلعب أستراليا أمام كوريا الجنوبية.

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ونطير إلى إفريقيا، إذ ينطلق ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي سيلعب فيها أنجولا مع نيجيريا، وجمهورية الكونغو مع غينيا.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيك بيلباو مع ريال مايوركا، وفي فرنسا سيلعب باريس سان جيرمان، مع ستراسبورج.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 "02-02-2024"

كأس آسيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
طاجيكستان - الأردن14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		أحمد البلوشي
فارس عوض
أستراليا - كوريا الجنوبية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		عامر الخوذيري
مشاري القرني

كأس أمم أفريقيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيجيريا - أنجولا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1حفيظ دراجي
جمهورية الكونغو - غينيا21:00 المغرب، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1محمد المبروكي

الدوري الإسباني - الأسبوع 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 3محمد المبروكي

الدوري الفرنسي - الأسبوع 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ستراسبورج - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 1

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