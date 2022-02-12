جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الثالث عشر من مونديال قطر.

وتقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، في ختام مباريات المجموعتين السابعة والثامنة.

البداية ستكون من المجموعة الثامنة، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت.

ويلعب منتخب أوروجواي أمام منتخب غانا في مباراة مصيرية للمنتخبين، فيما سيكون منتخب البرتغال على موعد مع اختبار معقد أمام كوريا الجنوبية.

وبعد نهاية مباراتي المجموعة الأولى، تقام مباراتي المجموعة السابعة أيضًا في نفس التوقيت، حيث تبحث ثلاثى فرق من المجموعة عن بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعدما حجز منتخب البرازيل البطاقة الأولى.

وفي المباراة الأولى يلعب منتخب البرازيل أمام الكاميرون، فيما تجمع المباراة الثانية بين صربيا وسويسرا.

ونشهد يوم الجمعة أيضًا إقامة مباريات من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-23، حيث تتواصل منافسات الجولة الخامسة من البطولة، بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأولى تجمع بين الإسماعيلي وسموحة، فيما تجمع المباراة الثانية المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا، فيما ستكون آخر مباراة بين الأهلي وطلائع الجيش.

في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 "02-12-2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية - البرتغال 17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max أوروجواي - غانا 17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 2 Max البرازيل - الكاميرون 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 1 Max صربيا - سويسرا 21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN Sports HD 2 Max

الدوري المصري - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - سموحة 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sports الأهلي - طلائع الجيش 19:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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