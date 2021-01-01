جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 في الدوري الإسباني والمصري ودوري أبطال أفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

انتهت فترة التوقف الدولي، وبدأت الدوريات في العودة، وستنطلق مراحل الحسم في الموسم لتزداد الإثارة والحماس في المباريات.

وستنطلق اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى عودة الدوري المصري والإسباني.

وفي الدوري الإسباني، سيحل ويسكا ضيفًا على ليفانتي في افتتاح مباريات الجولة الـ 29 من الليجا.

وفي الكرة الأفريقية، سيلعب الهلال السوداني مع صن دوانز الجنوب أفريقي، ويستضيف شباب بلوزداد الجزائري نظيره مازيمبي الكونغولي.

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ولن يخلو اليوم من الإثارة في الملاعب العربية، إذ يعود الدوري المصري بمباراتي، وادي دجلة مع الإنتاج الحربي، ومصر المقاصة مع سموحة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 2 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 أبريل2-4-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - ويسكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1

دوري أبطال أفريقيا - الجولة الخامسة في دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - صن داونز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 شباب بلوزداد - مازيمبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 4

الدوري المصري - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - الانتاج الحربي 17:00 مصر، 18:00 السعودية أون تايم سبورتس مصر المقاصة - سموحة 21:00 مصر، 22:00 السعودية أون تايم سبورتس

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