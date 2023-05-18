جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
Hilal Wehda King's Cup 12.05.2023Hilal Twitter
دوري روشن السعوديدوري أبطال أفريقياالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1ضمك vs الهلالضمكالهلالالأهلي vs الترجي الرياضي التونسيالأهليالترجي الرياضي التونسيقادش vs بلد الوليدقادشبلد الوليدساسوولو vs مونزا برياندزاساسوولومونزا برياندزافرايبورج vs فولفسبورجفرايبورجفولفسبورجليون vs موناكوليونموناكو

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 في البطولات العربية والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، حيث يوم الجمعة 19 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

يشهد اليوم الجمعة 19 مايو 2023 العديد من المباريات الهامة، والتي نبدأها بمباراة يحل فيها نادي الهلال ضيفًا على نظيره ضمك، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

يوم الجمعة 19 مايو 2023 يشهد أيضًا قمة عربية على الصعيد الإفريقي، حيث تقام فيها مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يستضيف فيها الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي.

كما تنطلق الجمعة مباريات جولة جديدة في كل من الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، حيث يقترب موسم 2022-23 في هذه البطولات من نهايته.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 "19-05-2023"

دوري روشن السعودي - مباراة مؤجلة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ضمك - الهلال21:00 السعودية ومصرSSC

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - الترجي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4 HD

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قادش - بلد الوليد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساسوولو - مونزا21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
692007 الأصوات

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