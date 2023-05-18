جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 في البطولات العربية والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، حيث يوم الجمعة 19 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

يشهد اليوم الجمعة 19 مايو 2023 العديد من المباريات الهامة، والتي نبدأها بمباراة يحل فيها نادي الهلال ضيفًا على نظيره ضمك، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

يوم الجمعة 19 مايو 2023 يشهد أيضًا قمة عربية على الصعيد الإفريقي، حيث تقام فيها مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يستضيف فيها الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي.

كما تنطلق الجمعة مباريات جولة جديدة في كل من الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، حيث يقترب موسم 2022-23 في هذه البطولات من نهايته.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 "19-05-2023"

دوري روشن السعودي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الهلال 21:00 السعودية ومصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الترجي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 HD

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - بلد الوليد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - مونزا 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1