جدول مباريات اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ويوم الجمعة 18 فبراير 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى استمرار الجولة 21 من الدوري السعودي، ومباريات في عدد من الدوريات الأوروبية.

البداية من دوري أبطال إفريقيا، حيث تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، وتقام الجمعة ثلاث مباريات، على رأسها مواجهة الأهلي المصري أمام الهلال السوداني، ووفاق سطيف الجزائري أمام الرجاء المغربي.

أما على المستوى الأوروبي، تنطلق الجمعة 18 فبراير مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني، بلقاء يحل فيه رايو فاييكانو ضيفًا على إلتشي.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، بمباراة ديربي، يحل فيها تورينو ضيفًا على جاره يوفنتوس.

ثم في فرنسا، تنطلق كذلك مباريات الجولة 25 من "ليج 1" بمباراة يستضيف فيها ليل نظيره ميتز.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال عربيًا، تتواصل الجمعة مباريات الجولة 21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة الفيصلي والرائد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 "18-2-2022"

دوري أبطال إفريقيا

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أمازولو - حوريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 وفاق سطيف - الرجاء 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الفتح 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC الفيصلي - الرائد 18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - رايو فاييكانو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - ميتز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - باير ليفركوزن 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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