جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، بعد انطلاقة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها النصر ضد التعاون والشباب ضد الوحدة والحزم ضد الاتفاق.

بالإضافة إلى مباريات ضمن الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكذلك الإسباني والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 "18-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 2

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الأخدود - الفتح 18:00 مصر والسعودية - شاهد الوحدة - الشباب 21:00 مصر والسعودية عبدالله الحربي - سعد يحيى شاهد الحزم - الاتفاق 21:00 مصر والسعودية - شاهد النصر - التعاون 21:00 مصر والسعودية فهد العتيبي

جعفر الصليح شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة نوتينجهام فوريست - شيفيلد يونايتد 21:45 مصر والسعودية beIN Sports

الدوري الإسباني - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - فياريال 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - لاس بالماس 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - بايرن ميونخ 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة ميتز - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports

دوري نجوم قطر - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الدحيل 18:30 مصر والسعودية beIN Sports

الكاس أم صلال - السد 20:30 مصر والسعودية beIN Sports

الكاس

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