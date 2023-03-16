جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 17 مارس 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي، والدوري الإنجليزي.

ويوم الجمعة 17 مارس 2023، تنطلق مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يلعب المريخ مع الترجي، والأهلي أمام القطن، بينما نكون على موعد مع قمة عربية مثيرة بين شباب بلوزداد الجزائري، والزمالك المصري.

كما تنطلق مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب نوتينجهام مع نيوكاسل، بينما تبدأ مباريات الجولة 26 في الدوري الإسباني بمباراة بلد الوليد مع أتلتيك بيلباو.

أما في الدوري الإيطالي، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 27 لموسم 2022-23 بإقامة مباراتين بين ساسوولو وسبيزيا، وأتالانتا مع إمبولي.

كما نشهد إقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة 21 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 مارس 2023 "17-03-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - العدالة 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC ضمك - الباطن 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC الوحدة - التعاون 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة نوتينجهام - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - سبيزيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 أتالانتا - إمبولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات