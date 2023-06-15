جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتهت بطولات الأندية في أوروبا والعديد من الدول العربية، إلا أن إثارة كرة القدم لا تنتهي، حيث من المنتظر أن نتابع يوم الجمعة 16 يونيو 2023 العديد من المباريات القوية والمرتقبة.

يستعرض معكم "جول Goal" مباريات هذا اليوم الكروي المرتقب، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من قلة المباريات في الوقت الحالي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 بمواجهات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، حيث تتنافس العديد من المنتخبات مثل فرنسا وإنجلترا وسويسرا في العديد من المباريات المرتقبة.

كما نشهد أيضًا عددًا من المباريات الودية الدولية، أبرزها مواجهة بولندا وألمانيا، بالإضافة إلى مواجهة بين العراق وكولومبيا، فيما سيكون منتخب الأردن على موعد مع مواجهة صربيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 "16-06-2023"

تصفيات يورو 2024

المباراة الموعد القناة الناقلة مالطا - إنجلترا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium جبل طارق - فرنسا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium

مباريات دولية ودية - منتخبات