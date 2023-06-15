يوم جديد به عدد من المباريات الدولية بعد انتهاء الموسم الكروي في الأندية بشكل عام.
تصفيات أمم أوروبا تعود من جديد، فيما تخوض بعض المنتخبات مباريات ودية لاستغلال فترة التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 16 يونيو 2023 "16-06-2023"
تصفيات كأس أوروبا 2024 - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الدنمارك - أيرلندا الشمالية
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|مالطة - إنجلترا
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|جبل طارق - فرنسا
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
مباريات ودية - منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بولندا - ألمانيا
|21:45 مصر والسعودية
|SuperSport HD 1 alb
|صربيا - الأردن
|21:30 مصر والسعودية
|الأردن الرياضية
|كولومبيا - العراق
|22:00 مصر والسعودية
|الرابعة الرياضية
العراقية الرياضية
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