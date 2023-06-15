تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة على مستوى المنتخبات العربية والأوروبية

يوم جديد به عدد من المباريات الدولية بعد انتهاء الموسم الكروي في الأندية بشكل عام.

تصفيات أمم أوروبا تعود من جديد، فيما تخوض بعض المنتخبات مباريات ودية لاستغلال فترة التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 16 يونيو 2023 "16-06-2023"

تصفيات كأس أوروبا 2024 - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة الدنمارك - أيرلندا الشمالية 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium مالطة - إنجلترا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium جبل طارق - فرنسا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium

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