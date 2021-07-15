جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في بطولة الدوري المصري الممتاز وغيرها، وما هي القنوات التي ستنقل هذه القمم المنتظرة؟

يوم هادئ إلى حد كبير في عالم كرة القدم سيكون الجمعة 16 يوليو 2021، فلا توجد الكثير من الأحداث في ظل استعداد جميع الأندية لانطلاق الموسم الجديد، وانقضاء بطولتي كوبا أمريكا ويورو 2020.

على الصعيد الدولي، تتواصل منافسات بطولة الكأس الذهبية لدول أمريكا الشمالية، حيث تلعب الولايات المتحدة الأمريكية مع مارتينيك، وكندا مع هايتي.

عربيًا، تُلعب مباراة من مؤجلات الدوري المصري الممتاز تجمع بين بيراميدز والمقاولون العرب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 يوليو "15-7-2021":

بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة هايتي - كندا 01:30 مصر، 02:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium الولايات المتحدة الأمريكية - مارتينيك 03:30 مصر، 04:30 قطر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 قطر OnTime Sports HD

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