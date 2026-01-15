يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والفرنسي وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 يناير 2026 "16-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة النجمة - الفتح 16:40 السعودية، 17:40 الإمارات ثمانية الخليج - الأخدود 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ثمانية الاتحاد - الاتفاق 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - جيرونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق موناكو - لوريان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد بركات باريس سان جيرمان - ليل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة المغلق بيسا - أتالانتا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv أحمد الحامد

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فيردر بريمن - أينتراخت فرانكفورت 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد عبد العزيز الزيد

دوري يلو - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة الباطن - الفيصلي 15:25 السعودية، 16:25 الإمارات ثمانية الجندل - العربي 15:45 السعودية، 16:45 الإمارات ثمانية الجبلين - الوحدة 15:45 السعودية، 16:45 الإمارات ثمانية الجبيل - العدالة 17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ثمانية البكيرية - الدرعية 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إنبي - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 محمد الشاذلي

