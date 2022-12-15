جدول مباريات اليوم الجمعة 16 ديسمبر في دوري روشن السعودي 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2022 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والعربية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع اقتراب بطولة كأس العالم 2022 من أيامها الأخيرة، بدأت عجلة عدد من البطولات العربية والعالمية في الدوران من جديد، من أجل استكمال منافسات موسم 2022-23.

ونشهد يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 عددًا من المباريات المثيرة للاهتمام في عدد من الدوريات العربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي، والدوري المصري الممتاز.

البداية ستكون من منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث تتواصل منافسات الجولة التاسعة لموسم 2022-23، بإقامة ثلاث مباريات.

الهلال، بطل المسابقة، سيكون على موعد مع مباراة تبدو في المتناول حين يستضيف الباطن، فيما يلعب النصر مباراة معقدة أمام الرائد.

أما في الدوري المصري الممتاز، فتتواصل منافسات الجولة السابعة من موسم 2022-23، بإقامة أربع مباريات.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيبShahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

المباراة الأولى ستجمع بين الإسماعيلي وبيراميدز، فيما سيكون الزمالك على موعد مع مباراة في المتناول حين يواجه البنك الأهلي، ويختتم اليوم بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي وفيوتشر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 "16-12-2022"

دوري روشن السعودي – الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة

أبها - الطائي

14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الرائد - النصر17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
الهلال - الباطن19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP

الدوري المصري - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الإسماعيلي - بيراميدز14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD
حرس الحدود - المصري14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD
البنك الأهلي - الزمالك17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD
الأهلي - فيوتشر19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport HD

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