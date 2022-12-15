جدول مباريات اليوم الجمعة 16 ديسمبر في دوري روشن السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2022 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والعربية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع اقتراب بطولة كأس العالم 2022 من أيامها الأخيرة، بدأت عجلة عدد من البطولات العربية والعالمية في الدوران من جديد، من أجل استكمال منافسات موسم 2022-23.

ونشهد يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 عددًا من المباريات المثيرة للاهتمام في عدد من الدوريات العربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي، والدوري المصري الممتاز.

البداية ستكون من منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث تتواصل منافسات الجولة التاسعة لموسم 2022-23، بإقامة ثلاث مباريات.

الهلال، بطل المسابقة، سيكون على موعد مع مباراة تبدو في المتناول حين يستضيف الباطن، فيما يلعب النصر مباراة معقدة أمام الرائد.

أما في الدوري المصري الممتاز، فتتواصل منافسات الجولة السابعة من موسم 2022-23، بإقامة أربع مباريات.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب Shahid

المباراة الأولى ستجمع بين الإسماعيلي وبيراميدز، فيما سيكون الزمالك على موعد مع مباراة في المتناول حين يواجه البنك الأهلي، ويختتم اليوم بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي وفيوتشر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 "16-12-2022"

دوري روشن السعودي – الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الطائي 14:30 مصر، 15:30 السعودية شاهد VIP الرائد - النصر 17:00 مصر، 18:00 السعودية شاهد VIP الهلال - الباطن 19:30 مصر، 20:30 السعودية شاهد VIP

الدوري المصري - الجولة السابعة