تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، كما تستمر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، بالاضافة إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمريكا الجنوبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 "15-11-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق باراجواي - الأرجنتين 01:30 مصر، 02:30 السعودية SSC 1 HD عيسى الحربين SSC 5 HD الإكوادور - بوليفيا 02:00 السعودية، 03:00 مصر SSC Extra 1 HD أحمد النفيسة

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق إندونيسيا - اليابان 03:00 السعودية، 04:00 مصر beIN Sports 1 أحمد البلوشي ALKASS 5 هيكل الصغير

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق قبرص - ليتوانيا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي البرتغال - بولندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي اسكتلندا - كرواتيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات الدنمارك - إسبانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 حفيظ دراجي سويسرا - صربيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 6 عبدالله الغامدي سان مارينو - جبل طارق 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد السعدي رومانيا - كوسوفو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Xtra 1 باسم الزير لوكسمبورج - بلغاريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 8 مصطفى العلوان أيرلندا الشمالية - بيلاروسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 9 عامر الخوذيري

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الخامسة