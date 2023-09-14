جدول مباريات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات والمعلقين؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى بعد توقف دام قرابة العشرة أيام.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها مباريات الشباب أمام الفيحاء، والهلال والرياض، والخليج.

كما يستضيف استاد الملك فهد الرياضية، مباراة السوبر الإفريقي والتي تجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 15 سبتمبر 2023 "14-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الفيحاء - الشباب 18:00 مصر والسعودية - شاهد الهلال - الرياض 21:00 مصر والسعودية - شاهد

السوبر الإفريقي

المباراة الموعد المعلق القناة الناقلة الأهلي - اتحاد العاصمة 21:00 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 6

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الدوري الألماني - الجولة 4

المباراة الموعد المعلق القناة الناقلة بايرن ميونخ - باير ليفركوزن 21:30 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 5

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