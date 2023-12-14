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جدول مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديكأس العالم للأنديةالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة...

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سنكون على موعد مع يوم كروي مليء بالمتعة والإثارة، في دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023.

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ستتجه كل الأنظار إلى الدوري السعودي، لمتابعة العديد من المباريات القوية والهامة مثل مباراة الهلال مع الوحدة والفتح مع الشباب.

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وفي جدة سنكون على موعد مع قمة وإثارة في كأس العالم للأندية، والأنظار كلها سستجه إلى جدة إذ يلعب الأهلي مع الاتحاد.

كما سيلعب نوتينجهام مع توتنهام، في الدوري الإنجليزي، ويلعب أوساسونا مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني..

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم 15 ديسمبر 2023 "15-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرائد - ضمك18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
الفتح - الشباب18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
الهلال - الوحدة18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد

كأس العالم للأندية - الدور الثاني

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليون - أوراوا ريد دايموندز16:30 مصر، 17:30 السعوديةSSC
الأهلي - الاتحاد20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نوتينجهام - توتنهام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوساسونا - رايو فاييكانو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جنوي - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

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