جدول مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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الدوري المصري الممتازالدوري الجزائري - الدرجة الأولىالمصري البورسعيدي vs سموحةالمصري البورسعيديسموحةشباب بلوزداد vs شبيبة القبائلشباب بلوزدادشبيبة القبائل

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 في البطولات العربية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه بطولة وحيدة أيضًا، نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات في الدوري المصري لكرة القدم وكذلك مباريات هامة في الدوري الجزائري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 "15-07-2023"

الدوري المصري - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري - سموحة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
إنبي - سيراميكا19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
الإسماعيلي - الاتحاد21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports

الدوري الجزائري - الجولة 30

المباراة

الموعدالقناة الناقلة
الرياضي القسنطيني - اتحاد العاصمة19:15 مصر والسعودية

الرياضية الجزائرية

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل19:15 مصر والسعوديةالرياضية الجزائرية

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