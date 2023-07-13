جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..

ونعرض لكم مباريات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الهروب من الهبوط في الدوري المصري، إذ يلعب أسوان مع الداخلية، وحرس الحدود مع غزل المحلة، بينما يواجه البنك الأهلي نظيره فيوتشر، ويلعب بيراميدز مع طلائع الجيش.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2023 "14-7-2023"

الدوري المصري - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان الداخلية20:30 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 1
حرس الحدود - غزل المحلة20:30 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 2
بيراميدز - طلائع الجيش20:30 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 3
البنك الاهلي - فيوتشر20:30 مصر والسعودية-

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