جدول مباريات اليوم الجمعة 14 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 14 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والمصري والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

أسبوع جديد من كرة القدم المثيرة ينطلق حول العالم في يوم الجمعة 14 مايو 2021، حيث تكثر المباريات المثيرة محليًا وأوروبيًا.

عربيًا، تنطلق جولة جديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلعب العين مع النصر، والمتصدر الهلال مع الباطن.

هذا إلى جانب مباريات أخرى قوية كالأهلي مع القادسية والاتفاق مع الوصيف الشباب، وأخيرًا الفيصلي مع أبها.

أما في الدوري المصري الممتاز، يلعب الزمالك مع إنبي بستاد القاهرة الدولي، كما يلعب غزل المحلة قاهر الكبار مع المصري البورسعيدي.

ويبدأ الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الذهاب بين مولودية الجزائر والوداد الرياضي المغربي بملعب 5 جويلية.

أوروبيًا، يلتقي مانشستر سيتي بعد حسمه للقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 14 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 مايو"14-5-2021":

الدوري السعودي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الشباب 18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA SPORTS HD 1 الفيصلي - أبها 19:15 السعودية، 18:15 مصر KSA SPORTS HD 2 العين - النصر 19:20 السعودية، 18:20 مصر KSA SPORTS HD 3 الهلال - الباطن 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA SPORTS HD 1 الأهلي - القادسية 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA SPORTS HD 2

الدوري المصري الممتاز - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD 2 الإسماعيلي - أسوان 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD 1 غزل المحلة - المصري البورسعيدي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 2 الزمالك - إنبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مولودية الجزائر - الوداد البيضاوي 20:00 المغرب والجزائر، 21:00 مصر beIN Sports HD 4

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