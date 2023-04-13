جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Hilal - Shabab Al Ahli - Odion Ighalo 2023Al Hilal Twitter
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري المصري الممتازالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العربية والقنوات الناقلة..

يوم هادئ ولكنه لا يخلو من مباريات كرة القدم المثيرة مع دخولنا للمرحلة الحاسمة من الموسم وتزايد الحماس في كافة المباريات التي أصبجت كنهائيات الكؤوس، كرة القدم هي المتعة التي ينتظرها الجمهور دائمًا.

هذه المرة المباريات موجودة في دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإسباني والإيطالي، وكذلك المصري.

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في دوري روشن السعودي يلعب الاتفاق مع الفيحاء، والهلال مع الباطن، لحساب مباريات الجولة الـ 24 من البطولة.

وفي إسبانيا يلعب رايو فاييكانو مع أوساسونا، بينما يلعب كريمونيزي مع إمبولي، وسبيزيا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وفي الدوري المصري، يلعب الأهلي مع فاركو، بينما يلعب أسوان أمام بيراميدز، ويواجه الاتحاد السكندري نظيره سموحة.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 "14-04-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - الهلال22:00 السعودية، 21:00 مصرشاهد VIP
الاتفاق - الفيحاء22:00 السعودية، 21:00 مصرشاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رايو فاييكانو - أوساسونا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كريمونيزي - إمبولي18:30 مصر، 19:30 السعوديةAD SPORTS Premium
سبيزيا - لاتسيو20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD SPORTS Premium

الدوري المصري - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - فاركو21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
أسوان - بيراميدز21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
الاتحاد السكندري - سموحة21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports

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