جدول مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
|
Shahid header NEW December 2022Shahid
دوري روشن السعوديكأس الخليجالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتازأبها vs ضمكأبهاضمكالخليج vs الوحدةالخليجالوحدةالبحرين vs الكويتالبحرينالكويتقطر vs الإماراتقطرالإماراتأستون فيلا vs ليدز يونايتدأستون فيلاليدز يونايتدسيلتا فيغو vs فياريالسيلتا فيغوفياريالنابولي vs يوفنتوسنابولييوفنتوسأسوان vs حرس الحدودأسوانحرس الحدودPharco vs سيرميكا كليوباترافاركوسيراميكا كليوباتراالإسماعيلي vs المقاولون العربالإسماعيليالمقاولون العرب

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

أصبحت عجلة كرة القدم تدور بانتظام بعد عودة المسابقات والدوريات أوروبيًا وعربيًا إلى كامل طاقتها، حيث تقام يوم الجمعة 13 يناير 2023 العديد من المباريات سواء في دوري روشن السعودي، أو بطولة خليجي 25، وعدد من الدوريات الأوروبية والعربية الأخرى.

البداية ستكون من دوري روشن السعودي، بإقامة مباراتين يوم الجمعة 13 يناير 2023، وفي المباراة الأولى يحل ضمك ضيفًا على أبها، فيما يلعب الخليج أمام الوحدة في المباراة الثانية.

فيما تختتم الجمعة منافسات دور المجموعات من بطولة خليجي 25، بإقامة مباراتين في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية، حيث يلعب البحرين ضد الكويت، وقطر ضد الإمارات.

فيما تنطلق الجمعة منافسات الجولة 20 في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل ليدز يونايتد ضيفًا على أستون فيلا.

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تقام الجمعة 13 يناير مباراة قمة في افتتاح منافسات الجولة 18 لموسم 2022-23 من "سيري آ"، حيث يستضيف نابولي غريمه يوفنتوس.

أما في إسبانيا، فتنطلق الجمعة أيضًا منافسات الجولة 17 من "لا ليجا" بإقامة مباراة واحدة، يحل فيها فياريال ضيفًا على سيلتا فيجو.

وبالعودة إلى المنافسات في كرة القدم العربية، تختتم الجمعة 13 يناير منافسات الجولة 13 في الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 "13-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أبها - ضمك15:30 السعودية، 14:30 مصرشاهد VIP
الخليج - الوحدة18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP

خليجي 25 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البحرين - الكويت18:00 السعودية - 19:00 الإماراتbeIN Sports HD
قطر - الإمارات18:00 السعودية - 19:00 الإماراتbeIN Sports HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أستون فيلا - ليدز يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - فياريال22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - حرس الحدود14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sports
فاركو - سيراميكا كليوباترا17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports
الإسماعيلي - المقاولون العرب19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports

اضغط هنا لمشاهدة جدول المباريات بالكامل

Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

اختيارات المحررين