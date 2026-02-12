يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 "13-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 25 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيسا - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فيصل الهندي

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هال سيتي - تشيلسي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 3 جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - أوساسونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 2 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رين - باريس سان جيرمان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 1 أحمد البلوشي موناكو - نانت 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة بوروسيا دورتموند - ماينز 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الشباب - الأهلي 16:55 السعودية، 17:55 الإمارات ثمانية فهد العتيبي الهلال - الاتفاق 18:25 السعودية، 19:25 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي الاتحاد - الفيحاء 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فارس عوض

دوري يلو السعودي - الجولة 22