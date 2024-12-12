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Valencia CF v Real Betis Balompie - La Liga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يبدأ الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، وتنطلق جولة جديدة في الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني، والفرنسي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 "13-12-2024"

الدوري الإسباني- الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بلد الوليد - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3عبد الله الغامدي

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فرايبورج - فولفسبورج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 5نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إمبولي - تورينو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تولوز - سانت إيتيان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4محمد بركات

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