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بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالأهلي v بيراميدزالقنوات الناقلةالأهليبيراميدز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 حيث نتابع قمة الدوري المصري هذا الموسم، والتي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 14 من المسابقة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 12 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لكوبا أمريكا، فهي غير منقولة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك إن كانت ترغب في الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 "12-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - بيراميدز21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف

طالع الجدول بالكامل من هنا

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