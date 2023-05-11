جدول مباريات اليوم الجمعة 12 مايو 2023 في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 مايو 2023 في كأس الملك السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الجمعة 12 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها كأس الملك السعودي.

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يشهد اليوم الجمعة 12 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بالمباراة النهائية لبطولة كأس الملك 2022-23، والتي تجمع بين الهلال والوحدة على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويبدو أن يوم الجمعة 12 مايو سيكون يوم القمم، حيث يشهد كذلك إقامة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يحل فيها الأهلي المصري ضيفًا على الترجي التونسي.

كما تنطلق الجمعة مباريات جولة جديدة في كل من الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، حيث يقترب موسم 2022-23 في هذه البطولات من نهايته.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 مايو 2023 "12-05-2023"

كأس الملك - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الوحدة 21:00 السعودية ومصر شاهد VIP

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - الأهلي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 HD

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - قادش 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - ليتشي 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

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