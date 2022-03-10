جدول مباريات اليوم الجمعة 11 مارس 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم مستمرة ولا تتوقف، ويوم الجمعة 11 مارس 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في الدوريات الأوروبية والعربية.

البداية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تستمر الجمعة مباريات الجولة 24 من موسم 2021-22، بإقامة مباراتين، الأبرز منهما مواجهة النصر أمام الاتفاق.

أما على المستوى الأوروبي، تنطلق الجمعة 11 مارس مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني، بلقاء يحل فيه قادش ضيفًا على أتلتيكو مدريد.

ومن إسبانيا إلى في فرنسا، حيث تنطلق مباريات الجولة 28 من "ليج 1" بمباراة قمة تجمع بين ليل وسانت إيتيان.

الإثارة لا تتوقف، حيث تنطلق الجمعة مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام ثلاث مباريات في غاية القوة، بوجود أطراف عربية في كل المباريات.

المباراة الأولى ستكون الكلاسيكو السوداني بين الهلال والمريخ لحساب المجموعة الأولى، فيما يستضيف الزمالك المصري نظيره الوداد المغربي في مباراة نارية لحساب المجموعة الرابعة، أما في المجموعة الثالثة، يلعب شباب بلوزداد الجزائري أمام جواتينج جالاكسي بطل بوتسوانا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 مارس 2022 "11-03-2022"

الدوري السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الباطن 18:45 السعودية، 17:45 مصر SSC 5 HD الاتفاق - النصر 20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - المريخ 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD الزمالك - الوداد 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 HD شباب بلوزداد - جواتينج جالاكسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - سانت إيتيان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

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