تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 حيث نتابع انطلاقة مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026..

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 "11-10-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فنزويلا - الأرجنتين 00:00 مصر والسعودية SSC 1 HD فهد العتيبي الإكوادور - باراجواي 00:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD محمد الخامسي تشيلي - البرازيل 03:00 مصر والسعودية SSC 1 HD عيسى الحربين

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إستونيا - أذربيجان 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 عامر الخوذيري التشيك - ألبانيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 6 محمد المبروكي أوكرانيا - جورجيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 7 نوفل باشي سلوفاكيا - السويد 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 8 باسم الزير البوسنة والهرسك - ألمانيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي المجر - هولندا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 حسن العيدروس أيسلندا - ويلز 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 5 جواد بدة تركيا - الجبل الأسود 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 أحمد البلوشي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الثالثة