تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباراتين من العيار الثقيل في مباريات دوري روشن، إذ يلعب الهلال مع التعاون، والاتحاد مع أبها.

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كما تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، وكذلك بداية جديدة لأسبوع مثير في الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 "10-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - التعاون 18:00 السعودية17:00 مصر شاهد الاتحاد - أبها 21: السعودية، 20:00 مصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو 23:00 السعودية

22:00 مصر beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - ساليرنيتانا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 بولونيا - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - فولفسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة مونبيليه - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports