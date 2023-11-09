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جدول مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباراتين من العيار الثقيل في مباريات دوري روشن، إذ يلعب الهلال مع التعاون، والاتحاد مع أبها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، وكذلك بداية جديدة لأسبوع مثير في الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 "10-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - التعاون18:00 السعودية17:00 مصرشاهد
الاتحاد - أبها21: السعودية، 20:00 مصرشاهد
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الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو23:00 السعودية
22:00 مصر		beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساسوولو - ساليرنيتانا19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
بولونيا - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ - فولفسبورج21:30 مصر، 22:30 السعودية

beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مونبيليه - نيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports

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