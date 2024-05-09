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مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، والتي أهمها لقاء الاتحاد والاتفاق، كما تنطلق جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، كما نتابع أيضًا استكمال الأسبوع 22 من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال TOD أو عبر beIN Connect، وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 "10-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أبها - ضمك18:00 السعودية ومصرSSC 1 HD
SSC 5 HD		سعد يحيى
عائد العصيمي
الخليج - الوحدة21:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDعبدالله المحيسن
الاتحاد - الاتفاق21:00 السعودية ومصرSSC 1 HD
SSC 5 HD		حاتم بطيشة
فهد عريشي

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس - جيرونا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أوجسبورج - شتوتجارت21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيس - لوهافر22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8مضر الليوسف
بريست - ريمس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فروزينوني - إنتر ميلان21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1

الدوري المصري - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
الجونة - فاركو19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد عزمي
فيوتشر - البنك الأهلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

طالع الجدول بالكامل من هنا

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