جدول مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 10 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام أربع مباريات يوم الجمعة 10 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 16 من موسم 2022-23، أبرزها مواجهة يحل فيها العدالة ضيفًا على الاتحاد.

فيما تنطلق الجمعة أيضًا منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23، بإقامة مباراتين، الأولى عربية خالصة بين الزمالك والمريخ، والثانية يستضيف فيها الرجاء فريق فايبرس الأوغندي.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 21 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف قادش نظيره جيرونا.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة يحل فيها تورينو ضيفًا على ميلان.

أما في ألمانيا، فتنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 20 في موسم 2022-23 من الدوري الألماني بمباراة واحدة أيضًا، حيث يلعب فولفسبورج أمام شالكه.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 "10-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - أبها 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC الطائي - الاتفاق 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC ضمك - الفيحاء 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC الاتحاد - العدالة 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - المريخ 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 الرجاء - فايبرس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - جيرونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 20