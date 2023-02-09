جدول مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 10 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.
وتقام أربع مباريات يوم الجمعة 10 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 16 من موسم 2022-23، أبرزها مواجهة يحل فيها العدالة ضيفًا على الاتحاد.
فيما تنطلق الجمعة أيضًا منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23، بإقامة مباراتين، الأولى عربية خالصة بين الزمالك والمريخ، والثانية يستضيف فيها الرجاء فريق فايبرس الأوغندي.
وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 21 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف قادش نظيره جيرونا.
ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة يحل فيها تورينو ضيفًا على ميلان.
أما في ألمانيا، فتنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 20 في موسم 2022-23 من الدوري الألماني بمباراة واحدة أيضًا، حيث يلعب فولفسبورج أمام شالكه.
جدول مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 "10-02-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الرائد - أبها
|16:00 السعودية، 15:00 مصر
|SSC
|الطائي - الاتفاق
|16:00 السعودية، 15:00 مصر
|SSC
|ضمك - الفيحاء
|16:00 السعودية، 15:00 مصر
|SSC
|الاتحاد - العدالة
|20:30 السعودية، 19:30 مصر
|SSC
دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الزمالك - المريخ
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|الرجاء - فايبرس
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
الدوري الإسباني - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|قادش - جيرونا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ميلان - تورينو
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|شالكه - فولفسبورج
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
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