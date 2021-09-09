جدول مباريات اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة
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تنتهي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، فترة التوقف الدولي، وستعود المتعة بعدها إلى الملاعب الأوروبية في المنافسات المحلية والقارية للأندية.
وتتواصل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، يوم الجمعة في الجولة العاشرة، وسيلعب منتخب الأرجنتين مع بوليفيا، وستواجه البرازيل منتخب بيرو، وتلعب تشيلي مع كولومبيا.
كما تنطلق الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي، وفيها يلعب لوريان مع ليل.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 سبتمبر "10-9-2021":
|تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة العاشرة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|كولومبيا - تشيلي
|1:00 مصر، 2:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|الأرجنتين - بوليفيا
|1:30 مصر، 2:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|البرازيل - بيرو
|2:30 مصر، 3:30 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|الدوري الفرنسي - الجولة الخامسة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|لوريان - ليل
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2